В Петербурге выявили 3 172 новых заболевших коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 172 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 174 человека, выздоровели – 5 383, умерли – 22. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 679 950 местных жителей, вылечились — 1 613 912 человек, а общее число жертв достигло 34 844. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 400 человек. На третьем месте оказался Краснодарский край — 2 040 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в комздраве Петербурге заявили о сокращении количества коек для больных COVID-19.