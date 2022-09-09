В ЖК «Чистое небо» за час толпу людей развозят 32 автобуса и 8 троллейбусов

В ЖК "Чистое небо" за час толпу людей развозят 32 автобуса и 8 троллейбусов Фото: скриншот Telegram-канала "Mash на Мойке"

В ЖК "Чистое небо" за час толпу людей развозят 32 автобуса и 8 троллейбусов Фото: скриншот Telegram-канала "Mash на Мойке"

В жилом комплексе Приморского района Санкт-Петербурга наблюдалась сложность с количеством общественного транспорта из-за быстрорастущего населения после сдачи новостроек. Сейчас ситуация улучшилась благодаря новым автобусам, которые добавили на маршруты.

Местные жители сняли видео, на котором продемонстрировали наглядно, как ходят в ЖК «Чистое небо» автобусы и троллейбусы. Выяснилось, что за час к остановкам подъехало 32 автобуса и 8 троллейбусов. Они периодически разгружают толпы людей, собирающиеся на остановке.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», движение лазурных автобусов на этом участке уже несколько раз усиливали. В Комтрансе проблему объяснили тем, что из-за сдачи новых очередей количество жителей района растёт очень быстро.

В настоящее время на Арцеуловской аллее удалось добиться интервала около 3 минут в час пик, но это в случае, если нет пробки на Комендантской площади. Также в планах закупить автобусы большего класса, вмещающие почти сотню человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге не хватает водителей автобусов и машинистов. По основным рабочим специальностям наблюдается отток сотрудников.