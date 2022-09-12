Из Пулково позже запланированного отправят самолеты в Мурманск и Ургенч

Из Пулково позже запланированного отправят самолеты в Мурманск и Ургенч. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Из Пулково позже запланированного отправят самолеты в Мурманск и Ургенч. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 12 сентября, в петербургском аэропорту Пулково 2 задержанных рейса, отмененных самолетов при этом пока не предвидится. Также до Петербурга долетят все пассажиры.

Согласно данным онлайн-табло, позже, чем планировалось, будут осуществлены пара авиарейсов. Первым самолетом, отправленным позже назначенного времени станет воздушное судно в Мурманск на 10:00, — теперь его отправят в 10:20, за полет отвечает авиакомпания Smartavia.

Второй рейс, который выполнят со сдвигом в расписании, — «Санкт-Петербург — Ургенч» от перевозчика Uzbekistan Airways. Изначально он должен был вылететь в 10:20, но теперь отправится в 12:40.

Все остальные авиарейсы вылетят согласно расписанию. О возможных изменениях можно узнать, зайдя на сайт аэропорта Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Черногории могут ввести визы для россиян. Сейчас гражданам РФ разрешено находиться на территории Черногории без виз в течение 30 дней при наличии загранпаспорта.