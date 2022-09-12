За два года с россиян спишут долгов на 3,7 миллиарда рублей

За два года с россиян спишут долгов на 3,7 миллиарда рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

За два года с россиян спишут долгов на 3,7 миллиарда рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

За 2 года функционирования процедуры внесудебного банкротства жителям России спишут долги на сумму в размере свыше 3,7 миллиарда рублей.

О задолженностях россиян рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, за все время упрощенной схемой банкротства воспользовались 10,6 тыс. человек из желающих 22,5 тыс. При доля отказов сократилась почти вдвое, составив менее 40%. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что механизм избавления от долгов без суда был запущен 1 сентября 2020 года. Существуют причины отказа, заключающиеся в несоответствии установленным критериям. В частности, документы не примут, если на руках гражданина не будет соответствующего подтверждения окончания исполнительного производства. Таким образом показывается, что у заявителя нет имущества, которое можно реализовать для дальнейшего погашения долга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июле по кредитным картам россияне накопили долгов на 2% больше, и сумма достигла 1,5 триллиона рублей.