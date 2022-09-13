Один из самолетов из Петербурга в столицу 13 сентября отменили

Один из самолетов из Петербурга в столицу 13 сентября отменили. Фото: Baltphoto

Один из самолетов из Петербурга в столицу 13 сентября отменили. Фото: Baltphoto

Во вторник, 13 сентября, из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправится один самолет, который должен был довезти пассажиров до столицы. Также позже запланированного отправится один авиарейс.

Было принято решение отменить полет воздушного судна в Москву от авиакомпании «Победа». Рейс, согласно расписанию планировался на 22:25. Кроме того, в Петербург рейс из Москвы на 21:50 тоже не прибудет.

Позже, чем рассчитывалось, отправится самолет в Анталью. Раньше он должен был вылететь в 14:55, но теперь время перенесли более, чем на час. Воздушное судно покинет Пулково в 16:00.

Все остальные рейсы, согласно данным сайта петербургского аэропорта, отправятся в путь по расписанию. Обо всех изменениях можно узнать через онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Черногории предложили приостановить безвизовый режим с Россией. Сейчас гражданам РФ разрешено находиться на ее территории без виз в течение 30 дней при наличии загранпаспорта.