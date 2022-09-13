Приостановка работы завода Nissan в Петербурге продлевается до конца года

Приостановка функционирования завода Nissan в Петербурге продлена до конца 2022 года. Планировалось, что предприятие заработает в сентябре.
Производство находится в простое с марта и не заработает до конца текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Nikkei.
Работу завода приостановили из-за нехватки комплектующих, а также проблем с поставками деталей из Японии и Европы. На петербургском заводе Nissan собирает внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano.
Издание Kyodo раньше также информировало, что приостановка работы концерна может продлиться до октября текущего года, но в итоге окончательное решение представило сроки еще больше.
Завод Nissan открыт в Санкт-Петербурге в 2009 году.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце июля петербургский поставщик Nissan и Hyundai планировал сокращение штата.