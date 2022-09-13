Приостановка работы завода Nissan в Петербурге продлевается до конца года

Приостановка работы завода Nissan в Петербурге продлевается до конца года
Приостановка работы завода Nissan в Петербурге продлевается до конца года. Фото: Unsplash

Приостановка функционирования завода Nissan в Петербурге продлена до конца 2022 года. Планировалось, что предприятие заработает в сентябре.

Производство находится в простое с марта и не заработает до конца текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Nikkei.

Работу завода приостановили из-за нехватки комплектующих, а также проблем с поставками деталей из Японии и Европы. На петербургском заводе Nissan собирает внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano.

Издание Kyodo раньше также информировало, что приостановка работы концерна может продлиться до октября текущего года, но в итоге окончательное решение представило сроки еще больше.

Завод Nissan открыт в Санкт-Петербурге в 2009 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце июля петербургский поставщик Nissan и Hyundai планировал сокращение штата.

Nissan простой Россия транспорт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленинградской области госпитализировали 13 человек с COVID-19 за сутки
Герои конкурса «Город Действия» готовятся побороться за награды
За сутки коронавирусом заболели 44 045 россиян
В Петербурге за сутки скончалось два десятка граждан с COVID-19
Новые поезда «Балтиец» пройдут испытания на «красной ...
Мотоциклист скончался в больнице после столкновением с «БМВ» на ...
Петербуржец потерял 1,5 млн рублей после неудачной сделки по покупке ...
«Левашовский» заказник появится на севере Санкт-Петербурга