Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 623 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 478. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 8 610 человек с коронавирусом, а на третьем месте Самарская область, где выявили 1 777 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 4 046 человек, госпитализировали 281 местного жителя, скончались 18 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений.