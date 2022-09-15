В Ленобласти подтвердили 866 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти подтвердили 866 случаев коронавируса за сутки
Фото: pxhere

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 866 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 220 473 местных жителя. Всего выздоровели 208 314 пациентов, в том числе 882 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 9 079 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 399 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге увеличили количество коек для детей с коронавирусом.

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