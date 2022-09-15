За сутки коронавирусом заразились 56,1 тысячи россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 56 126 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 265 004. Об этом стало известно сегодня, 15 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 4 108 человек, скончались 99 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 385 727 граждан. Накануне выздоровели 49 752 человека. Общее количество выздоровлений достигло 19 244 856.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 9 079 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 399 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге увеличили количество коек для детей с коронавирусом.