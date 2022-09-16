В пятницу из Пулково позже запланированного отправят 2 авиарейса

В пятницу из Пулково позже запланированного отправят 2 авиарейса
В пятницу из Пулково позже запланированного отправят 2 авиарейса. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В расписании петербургского аэропорта Пулково под конец рабочей недели наблюдаются изменения. Так, два рейса вылетят позже запланированного изначально времени.

В 12:00 вместо 10:20 отправят воздушное судно по направлению «Санкт-Петербург — Калининград» от авиакомпании «Уральские Авиалинии». Самолет в Екатеринбург на 13:50 от того же перевозчика перенесли на 15:20 с 13:50. Больше задержанных рейсов по расписанию воздушной авиагавани пока не наблюдается.

Отмененных самолетов как на прилет, так и на вылет сегодня вовсе не обещают. Все изменения можно увидеть на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пассажирка петербургского аэропорта Пулково осталась без дорогих часов после прохождения таможни. Специалисты не смогли сразу установить точную стоимость часов, но, судя по логотипу швейцарской компании Patek Philippe, их цена может превышать 60 тысяч долларов.

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