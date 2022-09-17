Вылет самолета из Петербурга в Калининград задержат более чем на 4 часа

Вылет самолета из Петербурга в Калининград задержат более чем на 4 часа
Вылет самолета из Петербурга в Калининград задержат более чем на 4 часа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня, 17 сентября, в расписании авиарейсов петербургского аэропорта Пулково есть некоторые изменения. В частности, один самолет отменили вовсе, а еще пять вылетят позже запланированного.

Согласно данным онлайн-табло, рейс «Санкт-Петербург — Москва» на 22:25 из субботнего расписания убрали. Зато все остальные самолеты из аэропорта отправятся. Однако есть те, что вылетят позже.

Так, речь идет о авиарейсе в Сочи на 08:20, который теперь отправится в 10:10. Также в 08:55 вместо 08:35 полетит самолет в Ош. Рейс «Санкт-Петербург — Волгоград» передвинули с 08:45 на 09:15.

Пока последний задержанный на сегодня самолет вылетит из Северной столицы в Калининград. Рейс от авиакомпании «Уральские авиалинии» перенесли более чем на 4 часа. Теперь вместо 16:00 он отправится в 20:35.

Все остальные самолеты, согласно данным сайта Пулково, отправятся по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» отреагировал на предупреждение ФАС по поводу претензий авиакомпаний «Победа».

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