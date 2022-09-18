В Петербурге выявили почти 4 тысячи новых заболевших коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 973 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 123 человека, выздоровели – 3 541, умерли – 20. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 719 636 местных жителей, вылечились — 1 650 835 человек, а общее число жертв достигло 35 044. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 884 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 134 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице вакцины «Спутник V» стало на 100 тысяч комплектов доз больше.