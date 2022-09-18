За сутки коронавирусом заразились 56,7 тысячи россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 56 751 человека.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 439 095. Об этом стало известно сегодня, 18 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2 232 человека, скончался 101 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 386 045 граждан. Накануне выздоровели 42 198 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 387 036.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 884 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 134 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице вакцины «Спутник V» стало на 100 тысяч комплектов доз больше.