За сутки коронавирусом заразились 49,5 тысячи россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 49 488 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 488 583 Об этом стало известно сегодня, 19 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2 054 человека, скончался 91 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 386 136 граждан. Накануне выздоровели 38 595 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 425 631.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 115 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 1 882 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице вакцины «Спутник V» стало на 100 тысяч комплектов доз больше.