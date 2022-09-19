В РСТ заявили, что отмена упрощенного визового режима не повлияет на ситуацию с туризмом в ЕС

Туристический поток в страны Евросоюза ослаб на фоне пандемии, неработающих платежных систем и слабой консульской поддержки, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По словам Барзыкина, пандемия коронавируса и нарушение транспортной логистики стали причиной снижения туризма в Европу на 5% и более. Поэтому, как считает вице-президент РСТ, отмена упрощенного визового режима с Россией не окажет существенного влияния на турпоток, пишет «Ямал 1».

«Поэтому с туристскими целями в ЕС направлялось крайне мало граждан. Отмена упрощенного визового режима радикально не повлияет», – заявил эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что туристическое направление в ЕС по-прежнему будет непопулярным у россиян.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Евросоюз утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией.