Эксперт рассказал о плюсах и минусах электромобилей

Удобство электромобилей уже отметили во многих странах, исключением не стала и Россия, но из-за консерватизма местных жителей этого вида транспорта здесь не так много. О том, почему электромобили так популярны, и с чем могут возникнуть трудности при их покупке, рассказал эксперт.

Владелец сервиса по обслуживанию электромобилей Александр Денисов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» объяснил, что не только консерватизм влияет на медленные темпы внедрения электромобилей в массы россиян, но и инфраструктура, которая сейчас есть в стране.

При этом специалист подчеркнул, что в электромобиль «невозможно не влюбиться». Например, его владельцам не нужно менять масло. Также машина моментально откликается на педаль, а для того, чтобы открыть дверь, можно просто подойти к ней с ключом в руках. Закроется электромобиль при нажатии педали. По словам специалиста, найти машину для ежедневного использования можно за 2,5 миллиона рублей.

Однако у электромобилей есть главный минус — это зарядка. В общей сложности для того, чтобы зарядиться, машине нужно от 1,5 до 2 часов, и найти устройство для этого не так легко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге эксперты предложили несколько путей решения для регулирования езды на электросамокатах.