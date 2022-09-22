В Петербурге выявили 3 865 новых заболевших коронавирусом

В Петербурге выявили 3 865 новых заболевших коронавирусом
Фото: unsplash

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 865 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 244 человека, выздоровели – 4 658, умерли – 20. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 735 499 местных жителей, вылечились — 1 667 653 человек, а общее число жертв достигло 35 121. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 994 человек. На третьем месте оказалась Воронежская область — 2 091 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.

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