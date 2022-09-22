За сутки коронавирусом заразились 53,4 тысячи россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 53 457 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 641 559. Об этом стало известно сегодня, 22 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 719 человек, скончались 106 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 386 447 граждан. Накануне выздоровели 57 019 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 594 562.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5 994 человек. На третьем месте оказалась Воронежская область — 2 091 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.