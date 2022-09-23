За сутки коронавирусом заразились 53,3 тысячи россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 53 335 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 694 894. Об этом стало известно сегодня, 23 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 915 человек, скончались 104 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 386 551 граждан. Накануне выздоровели 57 625 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 652 187.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 923 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 2 173 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.