В Кронштадте отец признался в развращении девятилетней дочери

Жителя Кронштадта задержали за сексуальное насилие над девятилетней дочерью несколько лет назад.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне следовательные органы Курортного района установили, что 39-летний мужчина с Кронштадтской улицы неоднократно развращал собственную дочь в 2017 и 2018 году. Девочке тогда было девять лет.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

Отца потерпевшей задержали у его дома на Кронштадтской. В отделе его изобличили, после чего он дал признательные показания в преступлении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино задержали предполагаемого насильника 9-летней девочки.