В расписании петербургского аэропорта сегодня 3 задержанных рейса

В расписании петербургского аэропорта сегодня 3 задержанных рейса
В расписании петербургского аэропорта сегодня 3 задержанных рейса. Фото: Baltphoto

В субботу, 24 сентября, в петербургского аэропорту Пулково три рейса задержат на вылет. Согласно расписанию на сайте отмененных самолетов не предвидится.

Таким образом, задержалось воздушное судно в Сочи, запланированное ранее на 06:40, — в результате было принято отправить его в 08:10.

Вторым задержанным самолетом стало направление «Санкт-Петербург — Бишкек». Авиарейс перенесли с 11:10 на 15:10. Также пока последним на сегодня самолетом, который отправится позже, является полет в Стамбул. Изначально он планировался на 15:25, но был перенесен на 16:00.

Больше на сегодня переносов и отмен по расписанию аэропорта нет. Все изменения можно посмотреть на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что утром 21 сентября на сайтах продажи авиабилетов был зафиксирован повышенный спрос на покупку для перелета в столицы близлежащих к Петербургу стран.

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