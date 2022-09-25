Циклон, накануне заливший дождями центральные области Европейской России, задел Петербург

Северная столица 25 сентября находиться на пути атмосферного фронта. В течение дня ожидаются дожди.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, пришедший на территорию Петербурга атмосферный фронт связан с циклоном, накануне залившим дождями центральные области Европейской России, поэтому города в воскресенье ждет облачная погода, пройдут дожди.

Температура воздуха составит +8 и +10 градусов, по области показатели достигнут +6 и +11 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник снова пройдут небольшие дожди, но местами. Леус отметил, что станет на 2-3 градуса теплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первая декада сентября 2022 года стала второй по холоду после 1885 года. Как заметил синоптик Колесов, рекордным в первой половине сентября среди самых холодных лет остается 1993.