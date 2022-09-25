Петербургский СКА прервал девятиматчевую победную серию

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА не смог выиграть московское «Динамо».

Поражение произошло в серии буллитов, из которых победный забил хоккеист «Динамо» Дмитрий Рашевский. Встречу спортсменов провели в Санкт-Петербурге. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первую шайбу от «Динамо» забросил Эрик О’Делл. В свою очередь, у хозяев отличился Дамир Жафяров.

В пресс-службе СКА отметили, что в этот раз СКА прервал девятиматчевую победную серию. Тем не менее коменда продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков.

Известно, что команды провели третью очную встречу в нынешнем сезоне.

Ранее gazeta.apb.ru писала, что хоккеист клуба «СКА-Нева» Кирилл Танков получил серьезную травму во время матча с «Динамо». Произошедшее называют несчастным случаем. В начале сентября ситуацию объяснил комментатор СКА Андрей Шестаков.