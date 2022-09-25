В Пушкине водитель и пассажир Chevrolet Cobalt скончались после столкновения со столбом

В Пушкине водитель и пассажир Chevrolet Cobalt скончались после столкновения со столбом. Фото: unsplash

В Пушкине водитель и пассажир Chevrolet Cobalt скончались после столкновения со столбом. Фото: unsplash

Смертельное ДТП произошло на улице Саперной в Пушкине. Водитель и пассажир скончались на место от полученных травм.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло недалеко от дома 63 мужчина, управляя не своим автомобилем «Chevrolet Cobalt», не справился с управлением и совершил наезд на осветительный столб.

В результате 30-летний автомобилист скончалось. Кроме того выяснилось, что в машине сидел 41-летний пассажир, который также не смог выжить после столкновения.

Известно, что водитель за 2022 год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на севере Санкт-Петербурга иномарка сбила студента на самокате, ехавшего по тротуару. Водитель легковушки Renault Symbol поворачивал на дворовую территорию, но не убедился в безопасности маневра.