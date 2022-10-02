В России может снизиться цена на гречку и подорожать рис

В России может снизиться цена на гречку и подорожать рис
Фото: unsplash

Президент Российского зернового союза рассказал, как изменится соотношение цен двух самых популярных российских круп — гречки и риса.

Гречка и рис в России традиционно считаются наиболее популярными крупами, при этому обычно цена на первую из них выше, чем на вторую. Тем не менее, в этом сезоне такое соотношение цен может перевернуться с ног на голову — виной всему сбивающий цену богатый урожай гречки. Об этом рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью радио Sputnik

«За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене – минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться», — отметил Злочевский.
Менее приятная участь ждет цены на рис — эта крупа может подорожать на 10%. Дело в том, что в этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы покрыть внутренние потребности.
Кроме того, Россия также и импортирует некоторые виды риса (например, длиннозерный), поэтому сильного скачка цен не предвидится.
Ранее Gazeta.SPb писала, что в петербургских государственных и частных медучреждениях выросли цены на роды «по контракту».
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