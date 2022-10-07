На время ремонта станции метро «Чернышевская» запустили дополнительные автобусы

На период реконструкции станции метро «Чернышевская» Комитет по транспорту усилил движение действующих автобусов, ввел один дополнительный временный автобусный маршруту и два троллейбусных маршрутов.

Так, движение от метро будут осуществлять восемь автобусных маршрутов (№ 21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290, 169А) и два троллейбусных маршрута (№ 15, 33). Интервал движения в часы пик составит 1-2 минуты, передает пресс-служба комитета по транспорту.

Напомним, с 25 октября станция метро «Чернышевская» закроется на реконструкцию. Станция не будет работать на вход и выход.

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