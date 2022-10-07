На время ремонта станции метро «Чернышевская» запустили дополнительные автобусы

На время ремонта станции метро «Чернышевская» запустили дополнительные автобусы
Фото: пресс-служба Комтранса

На период реконструкции станции метро «Чернышевская» Комитет по транспорту усилил движение действующих автобусов, ввел один дополнительный временный автобусный маршруту и два троллейбусных маршрутов.

Так, движение от метро будут осуществлять восемь автобусных маршрутов (№ 21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290, 169А) и два троллейбусных маршрута (№ 15, 33). Интервал движения в часы пик составит 1-2 минуты, передает пресс-служба комитета по транспорту.

Напомним, с 25 октября станция метро «Чернышевская» закроется на реконструкцию. Станция не будет работать на вход и выход.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в России ограничили скорость электросамокатов.

автобусы реконструкция


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Путин подписал закон, вводящий понятие «собака-проводник»
На Госуслугах появился сервис для автомобилистов
Петербуржцы поделились впечатлениями от шопинга в Минске
«Евроинвест» восстанавливает баланс недвижимости и социальной ...
От гриппа вакцинировались уже 1,4 млн петербуржцев
Врач объяснила, почему осенью нельзя ходить без шапки
В Петербурге 7-ми балльные пробки стали рассасываться после полудня
МЧС предупредило о сильном ветре 8 октября