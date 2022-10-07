Жители дома на Дубковском шоссе в Сестрорецке задыхаются от жуткой вони

На удушающий запах жалуются жители второй парадной дома на Дубковском шоссе, 36 в Сестрорецке.

Запах стоит из-за того, что в подвале несколько дней назад прорвало канализационную трубу.

Ее залатали, а фекалии все остались лежать толстым слоем, на площади примерно 60 кв. м. Подвал отделен от парадной решетчатой дверью, то есть весь запах идет напрямую в парадную и квартиры, пишут жители в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

По словам жильцов, в управляющей компании отказываются убрать грязь и предлагают подождать, «пока все впитается».

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