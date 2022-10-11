Сразу три семьи из Выборга пожаловались на неизвестного «Никиту», пристававшего к школьникам с интимной просьбой помассировать пятки

В Выборгском районе Петербурга родители троих малолетних мальчиков заявили в полицию на некоего «Никиту», в течение лета склонявшего их к интиму и пристававшего с эротическими просьбами.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10 октября в полицию обратились три семьи с одним и тем же заявлением — родители просили привлечь к ответственности некоего «Никиту», который весной-летом принуждал к разврату троих школьников, учеников 6, 5 и 8 классов.

Правоохранители опросили пострадавших мальчиков, которые пояснили, что знакомы с «Никитой» и были у него в гостях.Злоумышленник в различное время предлагал детям помассировать пятки, а также заняться сексом. О прямых домогательствах дети не сообщили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге задержали извращенца, зажимавшего 10-летнюю девочку в лифте ТК «Константиновский».