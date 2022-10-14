В петербургской подземке раскупили всю серию «Подорожников» с дизайном в честь фильма «Брат»

В петербургской подземке раскупили всю серию &#171;Подорожников&#187; с дизайном в честь фильма &#171;Брат&#187;
В петербургской подземке раскупили всю серию "Подорожников" с дизайном в честь фильма "Брат". Фото: официальный сайт ГУП "Петербургский метрополитен"

Теперь такими «Подорожниками» торгуют на интернет-площадках перекупщики.

В кассах петербургского метрополитена уникальные проездные «Подорожник», выпущенные к юбилею фильма «Брат», закончились почти сразу. Коллекционеры и перекупщики справились за час.

Лимитированную серию начали продавать 13 октября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Отмечается, что через несколько часов после старта «Подорожники» в кассах метрополитена уже было не достать.

Сейчас их продают на просторах интернета в сотню раз дороже изначальной цены. Перекупщики предлагают за юбилейный проездной от 900 до 5000 рублей. В метро же «Подорожник» продавался за 60 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новые «Подорожники» можно было приобрести во вторых вестибюлях станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино» и «Невский проспект», а также в первых вестибюлях на станциях «Ленинский проспект», «Площадь Восстания» и других станциях метро.

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