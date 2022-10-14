Danone приняла решение передать свое подразделение в России

Французская компания Danone решила отказаться от своего подразделения в России и передать контроль над производством молочных и растительных продуктов.

Сегодня, 14 октября, на сайте компании Danone появилась информация, что в результате отказа от производства в России может быть списано до 1 миллиарда евро.

Пока вторая сторона сделки остается не раскрытой, но после реализации решения будет проведена деконсолидация бизнеса EDP в России. В компании заметили, что за девять месяцев 2022 года активы представляли почти 5% чистых продаж Danone.

Danone считает, что озвученное решение — это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих сотрудников, потребителей и партнеров. Подчеркивается, что приоритетом компании остается ответственное и уважительное отношение к местным сотрудникам, потребителям и партнерам на протяжении всего процесса перехода активов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в настоящее время продавцы электроники и бытовой техники в России уже успели освоить технологию «параллельную импорта», но это все равно не спасает от дефицита некоторой части товаров.