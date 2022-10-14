Danone приняла решение передать свое подразделение в России

Danone приняла решение передать свое подразделение в России
Danone приняла решение передать свое подразделение в России. Фото: Pxhere

Французская компания Danone решила отказаться от своего подразделения в России и передать контроль над производством молочных и растительных продуктов.

Сегодня, 14 октября, на сайте компании Danone появилась информация, что в результате отказа от производства в России может быть списано до 1 миллиарда евро.

Пока вторая сторона сделки остается не раскрытой, но после реализации решения будет проведена деконсолидация бизнеса EDP в России. В компании заметили, что за девять месяцев 2022 года активы представляли почти 5% чистых продаж Danone.

Danone считает, что озвученное решение — это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местных бизнес-процессов, а также для своих сотрудников, потребителей и партнеров. Подчеркивается, что приоритетом компании остается ответственное и уважительное отношение к местным сотрудникам, потребителям и партнерам на протяжении всего процесса перехода активов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в настоящее время продавцы электроники и бытовой техники в России уже успели освоить технологию «параллельную импорта», но это все равно не спасает от дефицита некоторой части товаров.

Danone молочные продукты растительные продукты Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
До ноября все петербургские фонтаны уйдут в спячку
В Ленобласти за сутки от коронавируса вылечились еще 165 человек
Северная столица продолжает удерживать третью позицию по числу заразившихся ...
За сутки в Петербурге скончалось 18 пациентов с коронавирусом
Квартиру жительницы Выборгского района пытались поджечь через разбитое окно
Колесов объяснил, должен ли выпадать снег на Покров в Санкт-Петербурге
В Петроградском районе хозяйка квартиры нашла голый окровавленный труп ...
Danone приняла решение передать свое подразделение в России