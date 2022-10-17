В понедельник из петербургского аэропорта не вылетят пять самолетов

В понедельник из петербургского аэропорта не вылетят пять самолетов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В понедельник из петербургского аэропорта не вылетят пять самолетов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня, 17 октября, в расписании петербургского аэропорта Пулково 5 отмененных на вылет рейсов, а также есть один задержанный самолет.

Согласно данным онлайн-табло, в понедельник до запланированных пунктов назначения не долетят пассажиры 5 воздушных судов. Так, первым отмененным на сегодня рейсом стал самолет в Самару от авиакомпании «Россия» на 00:50, за ним не полетело воздушное судно в Пензу на 01:20 от авиакомпании «Ираэро».

В 08:30 не вылетит самолет «Санкт-Петербург — Гянджа», а 08:50 не суждено отправиться пассажирам в Волгоград. Пока последним отмененным на сегодня рейсом станет «Петербург — Баку», его должны были осуществить в 23:55.

Также позже запланированного вылетят пассажиры в Астрахань. Перевозчиком выступает авиакомпания «Победа», рейс будет осуществлен в 10:10 вместо 09:50.

Вероятной причиной отмененных рейсов могла стать погода. На территории Северной столицы синоптики прогнозировали значительное ухудшение погодных условий. Так, усиления ветра могут достигать 15-20 м/с. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности.