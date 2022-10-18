Автоэксперт прокомментировал идею сборки китайских машин на заводе Nissan в Петербурге

Известно, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге может начать заниматься китайскими автомобилями. Для сохранения предприятия планируется привлечь автоконцерн FAW, при этом посредником выступит российский КамАЗ. Специалист оценил перспективы такого решения.

В беседе с «МК в Питере» автоэксперт Михаил Ракитский заявил, что инициатива оставить завод рабочим — это хорошо, так как будут рабочие места и толчки для экономики. Он также добавил, что если нет спроса на новые автомобили, то и роста цен не будет.

По мнению эксперта, перезапуск завода пойдет на благо, так как многие потребители ждут удачной возможности приобрести авто, продолжая ездить на старых машинах. Отмечается, что интерес к новому и вторичному рынку сейчас сильно опустился, а это, в свою очередь, повлияло и на цены.

Касательно Hyundai специалист добавил, что пока жестких санкций нет, так как «корейцев» сейчас привозят из-за границы.

«Ходы открыты, без пробега по РФ продаются машины, они там стоят дешевле. Курс валют снизился по сравнению с весной 2022 года, там покупать машины выгодно, даже с учетом «растоможки»», — заметил Ракитский.

Специалист считает, что цены на машины сильно подниматься не будут до момента, пока не закончатся привозные автомобили.