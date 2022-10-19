В лесу около одного из петербургских СНТ местные грибники наткнулись на скелетированный труп человека

В Красносельском районе Петербурга местные грибники, решившие прогуляться по октябрьскому лесу, обнаружили труп неизвестного человека, превратившегося в скелет.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 18 октября на территории СНТ «Макаровец» прогуливающиеся по лесу местные жители обнаружили труп человека.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в 200 метрах от частного дома по улице Объездной лежат скелетированные останки неизвестного человека. Труп был в настолько обезображенном состоянии, что даже его пол и возраст определить не представлялось возможным.

Останки направили в морг, а с места происшествия изъяли фрагменты одежды.

Кроме того, правоохранители выполняют комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Также назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти и давности ее наступления.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Кронштадте из квартиры в морг увезли мертвое тело с гематомами неизвестной давности.