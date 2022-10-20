Двойной удар сковородой по голове оборвал жизнь петербуржца на Пражской

Во Фрунзенском районе Петербурга семейная драка с клишированным способом женской мести закончилась смертью для главы семейства.

Как стало известно Gazeta.SPb, 19 октября в полицию поступило сообщение от петербурженки о том, что ее 44-летняя невестка не открывает дверь квартиры на улице Пражской и не выходит на связь. Дверь квартиры закрыта изнутри.

Прибывшие на место правоохранители убедили запершуюся женщину отворить дверь. Когда полицейские вошли внутрь, они обнаружили труп 46-летнего мужчины с гематомами на затылке. Женщина пояснила, что вечером 17 октября у нее с умершим произошел пьяный конфликт с дракой — мужчина ударил ладонью по лицу свою возлюбленную и пнул в живот.

После этого женщина дважды ударила агрессора сковородой по затылку и, убедившись, что он жив, легла спать. Утром 18 октября петербурженка обнаружила своего сожителя без признаков жизни.

С места преступления изъяли следы пальцев рук, следы обуви, биоматериалы, постельные принадлежности. Кроме того, из квартиры забрали целую коллекцию сковородок в количестве 7 штук.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржец нашел труп брата в комнате коммуналки на Уральской.