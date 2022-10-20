Из пушкинского парка «Мариенталь» на скорой увезли петербуржца с огнестрельным ранением в голову

Из пушкинского парка &#171;Мариенталь&#187; на скорой увезли петербуржца с огнестрельным ранением в голову
Фото: unsplash

В Пушкинском районе Петербурга при невыясненных обстоятельствах местный житель получил огнестрельную травму головы в парке «Мариенталь». Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb, поздним вечером 19 октября в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что из парка «Мариенталь» города Павловска привезли 59-летнего мужчину в тяжелом состоянии.

У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, огнестрельное, пулевое, проникающее ранение черепа и головного мозга, ушиб мозга тяжелой степени, субдуральную гематому справа, оскольчатый перелом основания черепа, инородное тело в правой лобной доле и рану подбородочной области справа.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По словам сына пострадавшего, мужчина тяжело в последнее время тяжело переживал смерть жены.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на Красносельском шоссе ранее судимый мужчина открыл стрельбу по детской площадке.

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