У заброшки на Стачек трое подростков угрожали семикласснику пистолетом

В Кировском районе трое молодых людей подкараулили 13-летнего школьника у заброшенного здания на проспекте Стачек и под угрозой пистолета заставили перевести деньги.

Как стало известно Gazeta.SPB, 20 октября около 20:40 к правоохранителям обратился отец семиклассника, который рассказал о группе злоумышленников, угрожавших его сыну предметом, похожим на пистолет.

Инцидент произошел в тот же день, ближе к 18:00. Тогда трое неизвестных подошли к школьнику, произвели несколько выстрелов из пневматического пистолета и заставили мальчика перевести через мобильный банк денежные средства в размере 1 500 рублей.

Все три молодых человека на вид 16-18 лет, два из них худощавого телосложения. Первый, с желтыми волосами, был одет в черную куртку с капюшоном и черные джинсы. Второй подросток ростом 160-165 см. имеет черные волосы, круглое лицо. Он был одет в черную и фиолетовую куртку Найк, джинсы черного цвета, кроме того, у него есть акцент. Последней злоумышленник ростом 175-180 см. с рыжими волосами, был одет в черную парку по колено и черные джинсы.

Видеонаблюдение с места происшествия изъято. В настоящий момент решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпинском районе таксист остался без своего мобильного телефона из-за неадекватного пассажира.