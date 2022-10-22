В Петербурге задержали вусмерть пьяного «подрывника» Зимнего Дворца по телефону

В Центральном районе Петербурга полицейским пришлось обыскивать Эрмитаж из-за пьяного шутника, сообщившего о взрывпакете в здании Зимнего Дворца.

Как стало Gazeta.SPb, днем 21 октября в полицию поступил телефонный звонок от неизвестного, заявившего, что что у Зимнего дворца находится взрывпакет, будет взрыв.

Прибывшие на место наряды полиции обследовали прилегающую территорию государственного музея Эрмитаж. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств специалисты не обнаружили, эвакуация не потребовалась.

Правоохранители установили, что телефон, с которого звонил «подрывник», принадлежал 39-летнему безработному петербуржцу, проживающему на Волховском проспекте. Его по «горячим следам» задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения в собственной квартире.

Мобильный телефон у буяна изъяли, а его самого поместили в специальное помещение для задержанных лиц до вытрезвления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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