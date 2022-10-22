Депутат Госдумы Терюшков назвал ледовые шоу профанацией фигурного катания из-за танцев «мужчин в женских платьях»

Депутат Госдумы Терюшков назвал ледовые шоу профанацией фигурного катания из-за танцев &#171;мужчин в женских платьях&#187;
Фото: скриншот канала YouTube

Любимые россиянами ледовые шоу на ТВ оказались поруганными депутатом Госдумы Терюшковым. По мнению политика, они навязывают обществу «фриков как лидеров».

По информации «Матч ТВ», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков назвал ледовые шоу профанацией фигурного катания. Политик заявил, что такие мероприятия не несут никакой смысловой нагрузки и навязывают обществу ложных кумиров.

Ранее Терюшков уже неоднократно выступал за запрет подобных ледовых шоу в текущей ситуации, поскольку они «не несут никакой духоподъемной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что».

«Культурный контекст мероприятий должен быть направлен на подъем русского духа. Ледовые шоу представляют собой профанацию вида спорта. Их звездами становятся не спортсмены, а кумиры. Тарасова говорит: «Не хотите — не смотрите». Да мы и не смотрели! Есть заказчики у всего этого. Цель — влиять на нашу молодежь, формировать и навязывать фриков как лидеров. Мужчины в платьях женских танцуют! Какую смысловую нагрузку это несет?» — яростно высказался Терюшков.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Госдума РФ озаботилась появлением «зомби-косуль» в Курганской области.
Госдума фигурное катание


 

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