Молодая мать с Афанасьевской лишь спустя сутки догадалась вызвать скорую для упавшей с дивана четырехмесячной крошки с черепно-мозговой травмой

В Приморском районе Петербурга грудная малышка получила тяжелые травмы головы, упав с дивана. Скорая помощь увезла девочку в реанимацию более, чем через сутки после падения.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 21 октября бригада скорой помощи из квартиры дома по улице Афанасьевской увезла в реанимацию четырехмесячную крошку в тяжелом состоянии.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный перелом правой теменной кости, отек головного мозга, гематому правой теменной области, а также переломы 5 и 4 ребер слева.

Правоохранители установили, что девочка упала с дивана около 15:00 20 октября. Скорая помощь приехала к ребенку 21 октября в 22:43 вечера.

Девочка проживает в полной, благополучной семье с 21-летней матерью и 23-летним отцом, работающим в детском магазине комплектовщиком.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что двухлетняя малышка с Сызранской попала в реанимацию после глотка уксуса.