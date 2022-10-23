Страдающая эпилепсией семиклассница-инвалид вывалилась из окна 6 этажа в Янино

Во Всеволожском районе Ленобласти школьница, страдающая приступами эпилепсии, выпала из окна на 6 этаже. У девушки в последнее время участились случаи агрессивного поведения в связи с побочными эффектами от лекарств.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что из дома в Янино выпала несовершеннолетняя девочка. Школьница вывалилась из окна 6 этажа.

В результате выезда на место происшествия правоохранители установили, что из окна своей квартиры, расположенной на 6 этаже дома по переулку Мельничный выпала 16-летняя ученица 7 класса, находящаяся на домашнем обучении.

Девочку в крайне тяжелом состоянии поместили в травматолого-ортопедическое отделение с диагнозом «кататравма». Полиция выяснила, что пострадавшая является инвалидом — девушка страдает от приступов эпилепсии и принимает препараты по назначению врача, которые могут вызывать вспышки агрессии, злости.

Отмечалось, что в последнее время случаи вспыльчивости у девочки участились, что связано не только с препаратом, но и с гормональными изменениями у подростка. Пострадавшая проживает в полной семье с двумя родителями и младшим братом.

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