Из-за звонка «минера» полиции пришлось эвакуировать 150 петербуржцев из Спаса на Крови

В Центральном районе Петербурга очередной звонок от «минера» заставил полицейских прочесать всю территорию Спаса на Крови и эвакуировать 150 человек.

Как стало известно Gazeta.SPb, 22 октября от дежурного полиции поступило сообщение о том, что к нему обратился сотрудник охраны собора Спас на Крови. Охранник рассказал, что в 16:56 на служебный телефон с неустановленного номера поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о заминировании собора.

Правоохранители провели осмотр Спаса на Крови и прилегающей к нему территории. Как и ожидалось, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Для безопасности полицейские эвакуировали с места 150 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге задержали вусмерть пьяного «подрывника» Зимнего Дворца по телефону.