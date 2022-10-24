Четыре самолета не отправятся в путь из Пулково в понедельник

Четыре самолета не отправятся в путь из Пулково в понедельник. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Четыре самолета не отправятся в путь из Пулково в понедельник. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня, 24 октября, в петербургском аэропорту Пулково 4 отмененных авиарейса, при этом задержанных самолетов в расписании пока нет.

Согласно данным онлайн-табло, в понедельник из воздушной гавани Северной столицы в путь не отправят 4 самолета. На настоящий момент не вылетели уже два.

Так, был отменен рейс на вылет в Пензу на 01:20 от авиакомпании «Ираэро», а также в Сочи на 04:05 от Уральских Авиалиний».

Следующим отмененным самолетом станет маршрут «Санкт-Петербург — Гянджа» на 08:30 от «Ираэро». В 23:55 не будет осуществлен рейс до Баку также от авиаперевозчика «Ираэро».

Остальные самолеты, согласно данным расписания Пулково, отправятся в путь, как и было запланировано. Все изменения можно увидеть на сайте петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на таможне в петербургском аэропорту Пулково у гражданина с Кубы нашли сигары стоимостью свыше 700 тысяч рублей.