На Стойкости после распития спиртного девушка вонзила нож в живот собутыльнику

На Стойкости после распития спиртного девушка вонзила нож в живот собутыльнику. Фото: Pxhere

На Стойкости после распития спиртного девушка вонзила нож в живот собутыльнику. Фото: Pxhere

В Кировском районе женщина и мужчина повздорили, распивая спиртные напитки, после чего один из них оказалась в больнице со вспоротым животом.

Как стало известно Gazeta.SPB, ночью 23 октября в квартире на улице Стойкости, 26, корпус 3 серьезно пострадал житель Петербурга. Правоохранительные органы получили сообщение около 00:44.

Сразу же на месте «по горячим следам» задержали 23-летнюю женщину с проспекта Энергетиков, которая подозревается в том, что после внезапно возникшего конфликта в ходе совместного распития спиртных напитков нанесла ножевое ранение в область брюшной полости 34-летнему мужчине с Курляндской улицы.

Медики диагностировали у пострадавшего проникающее и колото-резаное ранение брюшной полости, а также ранение левой доли печени. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Подозреваемая тоже не осталась без синяков, после осмотра медиков у нее зафиксировали ушиб мягких тканей поясничной области и левого предплечья.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемой в качестве меры процессуального принуждения выбрали обязательство о явке.

Известно, что женщина до этого была судима.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленинградской области агрессивный заказчик такси напоролся на трость с выдвижным лезвием, принадлежавшую таксисту из Дагестана. Возбуждено уголовное дело.