В Петербурге задержали буяна, палившего из оружия в ходе массовой потасовки у «Невского Центра»

В Центральном районе Петербурга у ТЦ «Невский Центр» произошла массовая драка, в ходе которой один из агрессоров не смог удержаться от стрельбы. Стрелка задержали в Тосно.

Как стало известно Gazeta.SPb, 23 октября в ходе мониторинга интернет правоохранители заинтересовались статьей под заголовком «Не джентльменские ухаживания». После просмотра прикрепленного к статье видеоматериала стало ясно, что у торгового комплекса «Невский Центр» произошла массовая потасовка, в ходе которой двое молодых людей стали приставать к девушкам.

В ходе скандала началась драка с применением оружия ограниченного поражения. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 30-летнего жителя Тосно за стрельбу. Отмечалось, что также телефонограммы из медицинских учреждений не поступали, поэтому данных о пострадавших нет.

Правоохранители выяснили, что на задержанном числятся две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать компетентные органы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцу с простреленными ногами пришлось самому звонить в полицию на Загребском бульваре.