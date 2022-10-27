В России промпроизводство упало до минимальных за два года показателей

В России промпроизводство упало до минимальных за два года показателей. Фото: Unsplash

В России промпроизводство упало до минимальных за два года показателей. Фото: Unsplash

По результатам сентября промышленность в России сократила выпуск продукции на 3,1% год к году. В Росстате заметили, что спад стал самым большим за последние два года.

Снижение промпроизводства связывается с высокой базой осени 2021 года. Сейчас результат является худшим с октября 2020 года, когда показатель упал на 5,3%. При этом за 9 месяцев 2022 года объемы промышленного производства фиксируются в положительной зоне, — был отмечен рост на 0,4% в сравнении с январем-сентябрем прошлого года. Об этом пишет «РБК».

Рост и спад в сферах

Отмечается, что снижение наблюдается во всех четырех секторах промышленного производства, учитываемых при расчете индекса. Самое большое сокращение при этом произошло в сферах водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов. Следом идут обрабатывающие отрасли, продемонстрировавшие снижение на 4% после сокращения на 0,8% месяцем до этого.

Добыча полезных ископаемых сжалась меньше, при этом добыча нефти и газа уменьшилась на 2,2%, а добыча металлических руд снизилась на 6,5%. В общей сложности добыча нефти и газа составляет 31% в индексе промпроизводства, таким образом снижение в этом секторе часто влечет спад всего индекса.

Из конкретных отраслей самое большое снижение специалисты заметили в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Выпуск легковых автомобилей рухнул почти на 77% в сентябре, а грузовых — на 34%.

Также очень заметно сокращение в сферах обработки древесины, станкостроения производства оборудования и в производстве готовых металлических изделий.

А вот рост производства в годовом выражении показали выпуск лекарственных средств, производство одежды, сервисные услуги в сфере добычи полезных ископаемых и производство табака.

Мнение эксперта

Как отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, показатели промышленного производства в сентябре оказались хуже ожиданий, что означает: волатильность в динамике промышленного производства по-прежнему высока. Также, по мнению специалиста, в сентябре сыграл роль эффект высокой базы сравнения.

Предполагается, что отрицательная динамика промышленности будет наблюдаться весь четвертый квартал 2022 года и, может быть, в первом квартале 2023 года. Широв заметил, что сейчас в России сформировался пул отраслей промышленности, которые сильно снизились и не имеют перспективы быстро восстановиться, например автотранспортных средств и оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Пит-Продукт» планирует увеличить производство в Горелово. Предполагается, что должно получиться до 2,2 тысячи тонн продукции.