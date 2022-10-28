На Парашютной задержали иностранца, пытавшегося избавиться от почти 500 грамм наркотика

На Парашютной задержали иностранца, пытавшегося избавиться от почти 500 грамм наркотика. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Парашютной задержали иностранца, пытавшегося избавиться от почти 500 грамм наркотика. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе при патрулировании Парашютной улицы правоохранители заметили подозрительного мужчину, выкинувшего что-то на землю. Оказалось, что гражданин пытался избавиться от запрещенного вещества.

Как стало известно Gazeta.SPB, задержанным оказался 27-летний гражданин Республики Таджикистан, не состоящий на миграционном учете. При виде сотрудников полиции 26 октября около 12:30, находясь у дома 87 по Парашютной, он сбросил на землю сверток с наркотиком.

Позже выяснилось, что в пакете находилось 469,5 грамм запрещенного вещества. Мужчину задержали и доставили в отделение. После составления протокола его поместили в СПСЗЛ, а затем в ИВС.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе у двух местных жителей-уголовников в машине и домах полиция нашла более килограмма запрещенных веществ, расфасованных по 88 пакетикам.