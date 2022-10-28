На Парашютной задержали иностранца, пытавшегося избавиться от почти 500 грамм наркотика

На Парашютной задержали иностранца, пытавшегося избавиться от почти 500 грамм наркотика
На Парашютной задержали иностранца, пытавшегося избавиться от почти 500 грамм наркотика. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе при патрулировании Парашютной улицы правоохранители заметили подозрительного мужчину, выкинувшего что-то на землю. Оказалось, что гражданин пытался избавиться от запрещенного вещества.

Как стало известно Gazeta.SPB, задержанным оказался 27-летний гражданин Республики Таджикистан, не состоящий на миграционном учете. При виде сотрудников полиции 26 октября около 12:30, находясь у дома 87 по Парашютной, он сбросил на землю сверток с наркотиком.

Позже выяснилось, что в пакете находилось 469,5 грамм запрещенного вещества. Мужчину задержали и доставили в отделение. После составления протокола его поместили в СПСЗЛ, а затем в ИВС.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе у двух местных жителей-уголовников в машине и домах полиция нашла более килограмма запрещенных веществ, расфасованных по 88 пакетикам.

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