Поздним вечером в квартире на проспекте Славы родители нашли бездыханное тело годовалого малыша

Во Фрунзенском районе Петербурга семейная пара обнаружила мертвым своего 11-месячного ребенка. О причинах его смерти ничего не известно.

Как стало известно Gazeta.SPb, 27 октября в 22:23 в полицию от службы «03» поступило сообщение о том, что в квартире дома по проспекту Славы найден труп несовершеннолетнего.

В результате выезда правоохранителей информация подтвердилась. В своей квартире без внешних признаков насильственной смерти бездыханное тело малыша, месяц не дожившего до полного года.

Малыш проживал в полной семье с 41-летней матерью и 40-летний отцом, менеджером по продажам местной компании, занимающейся производством медицинского оборудования.

Труп мальчика направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что малыш со Среднерогатской попал к врачам в тяжелом состоянии после падения с кровати.