Девятиклассница с Приморского проспекта в тяжелом состоянии угодила в больницу после лекарства для повышения мышечного тонуса

В Приморском районе Петербурга школьница почувствовала себя плохо и решила принять лекарство, от которого едва не погибла.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 29 октября в полицию из детской больницы поступила телефонограмма о том, что накануне вечером из своей квартиры по Приморскому проспекту на скорой привезли 15-летнюю девушку с острым пероральным отравлением веществом депримирующего действия.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии — ее опросить не удалось. Мать девочки рассказала правоохранителям, что обнаружила дочь дома на кровати в подавленном состоянии. Девушка объяснила, что плохо себя чувствовала и выпила таблетки для повышения мышечного тонуса .

Семья пострадавшей полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пятилетний мальчик умер от отравления токсичным арбузом в Волгограде.