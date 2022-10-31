В Петербурге задержали двух мигрантов, до смерти избивших битами своих соотечественников на Садовой

В Адмиралтейском районе Петербурга на двух мужчин напали злоумышленники с битами — один из пострадавших не выжил. Подозреваемых задержали на трассе «Нева».

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 30 октября в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Садовой на улице лежат двое мужчин — их избили 3 человека с битами.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на указанном месте двоих мужчин с различными телесными повреждениями. Пострадавших на бригадах скорой помощи увезли в Мариинскую больницу. С места преступления изъяли следы пальцев рук и обуви, биту, кепку, очки, жилет и биоматериалы.

Один из госпитализированных не смог пережить нападение и умер в больнице. На момент поступления в реанимацию у него диагностировали колото-резаную рану задней поверхности левого бедра, артериальное кровотечение, геморрагический шок 4 степени и клиническую смерть. Второй пострадавший, 32-летний гражданин Узбекистана, попал в больницу в состоянии средней степени тяжести с колото-резанной раной в области правого бедра и геморрагическим шоком.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения на пересечении улицы Садовой и Московского проспекта, установили личности нападавших и составили на них ориентировку. Подозреваемых задержали на 258 км. трассы «Нева» — ими оказались двое граждан республики Узбекистан 32-х и 26-и лет. Задержанных доставили в отдел полиции «Торжокский».

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что из квартиры с трупом избитого мигранта на Костюшко в отделение полиции увезли троих человек.