В ЖК «Новое Колпино» прогремел взрыв: рванула газовая труба

В ЖК «Новое Колпино» взрыв газовой трубы вывел местных жителей на улицу. Обошлось без пострадавших.

В жилом комплексе «Новое Колпино» в Колпинском районе Петербурга минувшим вечером, 31 октября, произошел взрыв – взорвалась газовая труба. В результате происшествия были выбиты стекла машин. Об этом сообщили очевидцы в группе «Улица ЗАГОРОДНАЯ | СЕВАСТЬЯНОВА | НОВОЕ КОЛПИНО» в социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели отмечают, что взрыв произошел около 21:50 на улице Севастьянова 28, корпус 1. Взорвалась газовая труба. Никто не пострадал. Жителей окрестных домов эвакуировали. Свидетели отмечают, что на месте работают спасатели и медики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что анонимы заставили полицию искать взрывчатку во всех ТЦ Петербурга. В Петербурге полицейским пришлось проверять все торговые центры после анонимной угрозы минирования.